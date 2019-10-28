مصدر قضائي: وفاة رئيس النيابة الإدارية الأسبق في حادث تصادم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد: قال مصدر قضائي بالنيابة الإدارية، إن المستشار علي رزق، رئيس النيابة الإدارية الأسبق توفيّ اليوم الإثنين. وأضاف المصدر - رفض ذكر اسمه - أن رئيس النيابة الإدارية الأسبق توفيّ في حادث تصادم بطريق 6 أكتوبر. ونعى عدد من مستشاري هيئة النيابة الإدارية، رئيس النيابة الإدارية الأسبق "داعين المولى أن يتغمده بالرحمة والغفران".

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