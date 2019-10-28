الجنايات تؤجل محاكمة 9 متهمين في قضية "أحداث الموسكي" لـ25 نوفمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، محاكمة 9 متهمين باستعراض القوة واستغلالها في القضية المعروفة إعلامياً بـ " أحداث الموسكي"، لجلسة 25 نوفمبر؛ لمرافعة الدفاع.

عقدت الجلسة برئاسة محمد سعيد الشربيني، وعضوية وجدي عبد المنعم، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد الجمل، وأحمد مصطفي.

كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهم باستعراض القوة واستغلالها ضد ضابط شرطة يدعي "أحمد مختار حسين" وترويعه وتخويفه بحمله بغير حق بامتناعه عن إجراء عمل من أعمال وظيفته.

تم ضبط المتهمين حال ارتكابهم جريمة التلويح بالرعب واستعراض القوة واحيلوا للنيابة التي باشرت التحقيقات وقامت بدورها بإحالتهم لمحاكمة عاجلة.