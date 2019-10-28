القبض على مسجل خطر سرق 4 مساكن في الوايلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى ضباط مباحث القاهرة، القبض على مسجل خطر سرق 4 مساكن بمنطقة الوايلى.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من المقدم وائل شرارة نائب مأمور قسم شرطة الوايلي مفاده وردود معلومات لضباط وحدة المباحث مفادها أن "محمد.ح.ع"، 43 سنة، عاطل ( مسجل خطر)، سرقات عامة، السابق اتهامه في 9 قضايا، وراء ارتكاب العديد من حوادث سرقات المساكن بأسلوب "المفتاح المصطنع ".

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أسفرت إحداها عن ضبطه، وبمواجهته بالمعلومات والتحريات أيدها، واعترف بارتكاب 4 حوادث سرقة من داخل المساكن بذات الأسلوب

تم بإرشاده بمسكنه ضبط هاتف محمول، جهاز "لاب توب"، برنتر المستولى عليهم من المجني عليهما الأول والرابعة، وأضاف بإنفاقه المبالغ المالية المستولي عليها علي متطلباته الشخصية باستدعاء المجني عليهم تعرف الأول والرابعة على المضبوطات واتهموه بالسرقة، تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق .