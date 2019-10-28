بحوزتهما مليون و431 ألف.. ضبط شقيقين لإتجارهما في النقد الأجنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية، شخصين لقيامهما بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، وبحوزتهما مبالغ مالية أجنبية ومحلية

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أفادت قيام شقيقين "مهندس كهرباء-مدير شركة لتجارة المصوغات والفضيات" بممارسة نشاط الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وتحويل الأموال من وإلى البلاد، من خلال استغلالهم لشقة كائنة بدائرة قسم شرطة الساحل، وأنهما يتخذان من ذلك المقر مكاناً لمزاولة نشاطهما الآثم، ويحتفظان بداخله على المبالغ المالية والمستندات الدالة على ذلك النشاط.

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عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهما وضبطهما حال ممارستهما نشاطهما الإجرامي، كما تم ضبط إثنين من عملائهما، وضُبط بحوزة المتحرى عنهما مليون و431 ألف جنيه مصري، و30 ألف يورو، و12 ألف دولار أميركي، ماكينة عد نقود وهاتف محمول "يحوي العديد من الرسائل والمحادثات على أحد برامج التواصل الاجتماعي الدالة على نشاطهما المُؤثم".

بمواجهة المتهمين أقروا بصحة الواقعة على النحو المُشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.