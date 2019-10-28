بعد 4 جرائم.. سقوط عاطل سرق سيارة بالزيتون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى ضباط مباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، القبض على عاطل بعد سرقته 4 سيارات بمنطقة الزيتون.

تعود الواقعة أثناء مرور قوة من مباحث قسم شرطة الزيتون، بقيادة الرائد أحمد صبري معاون المباحث، وبصحبته القوة المرافقة بشارع الليث من شارع طومان باي، تمكن من ضبط "خالد. ك"،40 سنة، عاطل والسابق اتهامه في 12 قضية، وبحوزته 4 مفتاح سيارة "مصطنعين"، حال شروعه في سرقة سيارة، ملك "خالد. ا"، 48 سنة، صاحب شركة، بأسلوب "المفتاح المصطنع"، باستخدام الأدوات المضبوطة، بحوزته باستدعاء المجني عليه تعرف على السيارة واتهمه بالسرقة.

بتطوير مناقشته للربط بينه وبين القضايا المجهولة اعترف بمزاولته نشاطا إجراميا تخصص في سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع"، والتخلي عنها عقب الاستيلاء على أجزاء منها، وأقر بارتكابه 4 حوادث سرقات سيارات بذات الأسلوب، تم بإرشاده ضبط كافة البطاريات المستولى عليها بمخزن كائن بمنطقة سكنه، باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.

وتحرر المحاضر اللازمة و بالعرض على النيابة العامة، قررت استمرار حبسه على ذمة التحقيقات .