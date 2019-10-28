أخبار مصر | 'كُتاب ونقاد الفن' تعلن تضامنها مع إجراءات نقيب الصحفيين ضد مرتضي منصور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'كُتاب ونقاد الفن' تعلن تضامنها مع إجراءات نقيب الصحفيين ضد مرتضي منصور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت رابطة "كتاب ونقاد الفن" بنقابة الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفي ناصر جابر، عن تضامنها مع مشروع القرار المقدم من الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين، بخصوص الأزمة مع رئيس نادي الزمالك.

وأكد أعضاء المكتب التنفيذي للرابطة، استيائهم للإهانة التي وجهها مرتضى منصور في حق الصحفيين ، مؤكدين أن هذا التطاول والتجاوز إهانة لا يمكن السكوت عليها.

فيما أعلن الزميل محمد فرعون المتحدث باسم الرابطة، عن حضور عدد كبير من أعضاء الرابطة غدًا الثلاثاء، في مقر النقابة؛ لدعم قرارات المجلس في الاجتماع المقرر لنعقاده لمجلس نقابة الصحفيين لوضع خطوات وقرارات حاسمة ضد رئيس نادي الزمالك.

وناشدت الرابطة كل الصحفيين، للوقوف على قلب رجل واحد، مؤكدة أن كرامتنا ومهنتنا أصبحوا على المحك.