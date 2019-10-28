أخبار مصر | وزير النقل ووفد البنك الدولي يتابعان معدلات تنفيذ المشروعات المشتركة في مجال السكك الحديدية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير النقل ووفد البنك الدولي يتابعان معدلات تنفيذ المشروعات المشتركة في مجال السكك الحديدية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بحث المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، مع وفد البنك الدولي، سبل دعم وتطوير منظومة النقل في مصر ومتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة.

تفاصيل اللقاء:

أكد الوزير على ارتكاز استراتيجية النقل على مسارين رئيسيين وهما:

الأول يتمثل في التنظيم والتطوير والاستغلال الأمثل للامكانات المتاحة في قطاعات الوزارة المختلفة لتحقيق تأمين وسلامة وجودة مرافق وزارة النقل(سكة حديد-مترو الأنفاق) بما يحقق أفضل ادارة وأعلى انتاجية لتلك المرافق.



الثاني هو مسار متواز مع المسار الاول ويتمثل في انه بعد استغلال الموارد المتاحة يتم التعاون الاستثماري لتدبير معدات وأجهزة جديدة وانشاء بنية أساسية جديدة تضاف إلى البنية الأساسية الحالية لتحقيق معدلات آداء أعلى لتلبية الطلب على النقل. الثاني هو مسار متواز مع المسار الاول ويتمثل في انه بعد استغلال الموارد المتاحة يتم التعاون الاستثماري لتدبير معدات وأجهزة جديدة وانشاء بنية أساسية جديدة تضاف إلى البنية الأساسية الحالية لتحقيق معدلات آداء أعلى لتلبية الطلب على النقل. المستهدف في قطاع السكك الحديدية:

وأضاف الوزير أنه في قطاع السكة الحديد مستهدف زيادة عدد الركاب الذين يتم نقلهم حاليا وهو 750 ألف راكب يوميا من خلال عدة مراحل وهي:

- الأولى تطوير وإصلاح وتجديد ورفع كفاءة المعدات والأجهزة والخطوط الحالية.

- الثاني إدخال معدات جديدة وازدواج الخطوط المفردة.

- الثالث يشمل زيادة أطوال السكة وإنشاء خطوط جديدة لكي نصل مستقبلا إلى 100% من تحقيق طاقة النقل المطلوبة. المستهدف في النقل البحري:

وأوضح الوزير أن الموانئ البحرية المصرية تستقبل حاليا 6.5 مليون حاوية مكافئة وانه يتم تطوير الموانئ للوصول مستقبلا إلى طاقة استيعابية مقدارها 11 مليون حاوية مكافئة ثم 20 مليون حاوية مكافئة. Advertisements التعاون بين النقل والبنك الدولي:

تعد إحدى صور هذا الدعم التعاون القائم بين الجانبين في مجال كهربة إشارات بعض خطوط السكك الحديدية لما لهذه المشروعات من أهمية تساهم في زيادة معدلات السلامة والأمان بخطوط السكك الحديدية كما تباحث الجانبان حول التعاون في مشروعي خط سكة حديد المناشي 6 أكتوبر وامبابة المناشي الإسكندرية.



وكذلك التعاون في مجال النقل الحضري عن طريق تدعيم جهاز تنظيم النقل البري والتعاون في مجال النقل البحري وكذلك التعاون في مجال النقل الحضري عن طريق تدعيم جهاز تنظيم النقل البري والتعاون في مجال النقل البحري توصيات الاجتماع:

تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك لتحديد المؤشرات والأولويات الخاصة بمشروعات قطاعات النقل المختلفة في الأشهر القادمة لتحديد آلية التعاون الاستثماري بين الجانبين.



بما يساهم في سرعة انجاز المشروعات المشتركة.