أخبار مصر | أستاذ أثار يعلق على نقل 140 قطعة من التحرير إلى المتحف الكبير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أستاذ أثار يعلق على نقل 140 قطعة من التحرير إلى المتحف الكبير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور أحمد بدران، أستاذ علم الأثار المصرية القديمة بجامعة القاهرة، إن نقل 140 قطعة أثرية للمتحف المصري الكبير من المتحف المصري بالتحرير ليس الأول ولن يكون الأخير وذلك لأسباب عدة.

وأوضح بدران في تصريحات خاصة إلى "الخليج 365" أن المتحف المصري بالتحرير مكتظ بالقطع الأثرية، وذلك بالمخالفة لكل أساليب العرض المتحفي الحديثة ونقل قطع أثرية من متخف التحرير لن يضر به بل بالعكس سوف يخدم خطة وسيناريو العرض المتحفي له.

وأكد بدران أن المتحف المصري بالتحرير به مجموعات بديلة لأي مجموعة يتم نقلها منه، فمثلًا مجموعة يويا وتويا وكنوز تانيس والقطع المكدسة في المخازن سوف تظهر للنور حيث ستأخذ مكان القطع المنقولة للمتحف الكبير.

وأشار بدران إلى أن القطع التي تُنقل للمتحف الكبير، يتم نقلها وفقًا لخطة وسيناريو عرض حيث منها قطع ستُعرض على الدرج الكبير وأخرى في جناح الدولة القديمة، وثالثة في قاعة الدولة الوسطى.

وأكد بدران أن قيمة المتحف المصري بالتحرير لن تسقط أبدًا، فهو أول مبنى في العالم تم إنشاؤه ليكون متحفًا، من خلال مسابقة أطلقتها مصر في عهد الخديو عباس حلمي الثاني وفاز بها مارسيل دورنو وافتتح المتحف عام 1902 بعد فترة بناء استغرقت 5 سنوات.

وأوضح بدران أن مبنى متحف التحرير نفسه أصبح أثرًا وتراثًا بعد مرور 117 عام على إنشاؤه، فإضافة للقطع الموجودة بمتحف التحرير والتي تصل إلى مايزيد عن 140 ألف قطعة أثرية، فهناك منوز في متحف التحرير لم تعرض بعد، والتي تستجد فرصة ومتنفسًا للعرض بعد نقل قطع للمتحف الكبير.

ويعتبر المتحف المصري من أوائل المتاحف في العالم التي أسست لتكون متحف عام على عكس المتاحف التي سبقته، ويضم المتحف أكثر من 150 ألف قطعة أثرية أهمها المجموعات الأثرية التي عثر عليها في مقابر الملوك والحاشية الملكية للأسرة الوسطى في دهشور عام 1894، ويضم المتحف الآن أعظم مجموعة أثرية في العالم تعبر عن جميع مراحل التاريخ المصري القديم.

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بدأت قصة المتحف عندما أبدى القناصل الأجانب المعتمدون في مصر إعجابهم بالفن المصري القديم، وعملوا على جمع الآثار المصرية، وإرسالها إلى المدن الأوروبية الرئيسية، وبذلك بدأت تزدهر تجارة الآثار المصرية التي أصبحت بعد ذلك موضة أوروبية.

وكانت الهدايا من تلك القطع النادرة خلال القرن التاسع عشر منتشرة بين الطبقة الأرستقراطية، وكانت التوابيت من بين أهم القطع الأكثر طلبًا.

لم يفهم المصريون في بداية الأمر الدوافع التي جعلت الأوروبيين يهتمون بالأحجار الموجودة في أراضيهم، فيما كان الدافع الأهم وراء تنقيب المصريين عن الآثار في المعابد والمقابر هي الشائعات التي كانت تروج إلى أن ببعض هذه المناطق كنوزًا خفية.

وضع تصميم المتحف المعماري الفرنسي مارسيل دورنون عام 1897 ليقام بالمنقطة الشمالية لميدان التحرير «الإسماعيلية سابقًا» على امتداد ثكنات الجيش البريطاني بالقاهرة عند قصر النيل، واحتفل بوضع حجر الأساس في 1 أبريل 1897 في حضور الخديوي عباس حلمي الثاني ورئيس مجلس النظار «الوزراء» وكل أعضاء وزارته، وتم الانتهاء من المشروع علي يد الألماني هرمان جرابو.

في نوفمبر 1903 عينت مصلحة الآثار المهندس المعماري الإيطالي إليساندرو بارازنتي الذي تسلم مفاتيح المتحف منذ التاسع من مارس 1902 ونقل المجموعات الأثرية من قصر الخديوي إسماعيل بالجيزة إلى المتحف الجديد وهي العملية التي استُخدم خلالها خمسة آلاف عربة خشبية، أما الآثار الضخمة فقد تم نقلها على قطارين سيرًا ذهابًا وعودة نحو تسع عشرة مرة بين الجيزة وقصر النيل.

وقد حملت الشحنة الأولى نحو ثمانية وأربعين تابوتًا حجريًا، تزن ما يزيد على ألف طن إجمالًا. إلا أن عملية النقل قد شابتها الفوضى بعض الوقت. وتم الانتهاء من عمليات النقل في 13 يوليو 1902، كما تم نقل ضريح مارييت إلى حديقة المتحف، تلبيةً لوصيته التي عبر فيها عن رغبته في أن يستقر جثمانه بحديقة المتحف مع الآثار التي قضى وقتا طويلًا في تجميعها خلال حياته.