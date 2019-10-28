أخبار مصر | برلماني: إلغاء قطاع الإرشاد والاكتفاء بالعمل عبر المنصات الإلكترونية لا يصب في مصلحة الفلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: إلغاء قطاع الإرشاد والاكتفاء بالعمل عبر المنصات الإلكترونية لا يصب في مصلحة الفلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن إلغاء قطاع الإرشاد والعمل على الاكتفاء بالإرشاد عبر المنصات الإلكترونية تماشيًا مع طبيعة العالم من حولنا أمر لا يصب في مصلحة الفلاح ولا المرشدين الزراعيين، مضيفًا أن الفلاح يفضل التعامل مباشرة مع المرشد الزراعي.

وأشار مشهور، إلى أنه بدلًا من إلغائه والاعتماد على الإرشاد الإلكتروني على الوزارة العمل على التطوير من خدماته ليخدم أكبر قطاع من المزارعين وصولًا إلى صغار الفلاحين، مؤكدًا دوره المحوري في النهوض بالزراعة، موضحا أن وظيفة الارشاد الزراعي لاتقتصر على مجرد العمل على زيادة الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني أو السعي إلى إحداث تقدم تكنولوجي في اأساليب وطرق الزراعة بل تمتد لتشتمل على إحداث نهضة اجتماعية ريفية عن طريق إحداث نهضة اقتصادية باستغلال كل ما في الريف من فرص وموارد واإمكانيات طبيعية أو بشرية وتثقيف وتوعية الزراع وتنمية قدراتهم وتحسين مهاراتهم وتغيير اتجاهاتهم وأسلوب تفكيرهم حتى يتمكنوا من رفع الإفادة الكاملة من التقدمات العلمية والتكنولوجية في الزراعة مما يؤدي الى رفع مستوياتهم المعيشية والارتقاء بمجتمعاتهم المحلية، وهو ما لا يستطيع تقديمه الإرشاد الزراعي المعتمد على التطبيقات الذكية وحدها.

وأضاف أنه على الرغم من أهمية الإرشاد الزراعى فى تحقيق الأمن الغذائى لهذا الوطن باعتباره الأداة التطبيقية للاستفادة من البحث العلمى الزراعى، إلا أنه يعانى من الكثير من نقاط الضعف أهمها: نقص أعداد العاملين به من مرشدين وأخصائيين، وكذالك نقص برامج التدريب اللازمة لهم، وتدنى ميزانيته، وضعف علاقة البحث بالإرشاد وعلاقته بالمنظمات الأخرى التى تقوم بأدوار إرشادية، والنقص الشديد فى إمكانيات العمل من أماكن لائقة ووسائل مواصلات وأدوات تواصل مع المزراع، مؤكدًا ضرورة العمل على تطوير وتحسين العمل الإرشادى الزراعى.