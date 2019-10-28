أخبار مصر | الليلة.. 'مصر النهاردة' يكشف عن سجل جرائم جماعة الإخوان الإرهابية عبر العصور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الليلة.. 'مصر النهاردة' يكشف عن سجل جرائم جماعة الإخوان الإرهابية عبر العصور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم الليلة برنامج مصر النهاردة، على شاشة القناة الأولى، حلقة خاصة، يكشف فيها عن سجل جرائم جماعة الإخوان الإرهابية منذ نشأتها وحتي اليوم، من قتل وتعذيب وأساليب الكذب والخداع لتحقيق أهدافهم.

وتستضيف الحلقة شريف عارف الكاتب الصحفي، ومؤلف كتاب "الإخوان في ملف البوليس السياسي"، والشيخ إبراهيم رضا من علماء الأزهر الشريف، للحديث عن منهج الكذب في أدبيات جماعة الإخوان الإرهابية.

كما تستضيف الحلقة محمد عادل الباحث بمرصد الفتاوى التكفيرية؛ للحديث عن انتحار شباب جماعة الإخوان الإرهابية بدولة تركيا.

يذكر أن البرنامج تقديم ريهام الديب وأحمد سمير، ويذاع في العاشرة مساءً على شاشة القناة الأولى.