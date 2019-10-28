أخبار مصر | تفاصيل لقاء متحدث البرلمان ونائب السفير البريطاني بالقاهرة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل لقاء متحدث البرلمان ونائب السفير البريطاني بالقاهرة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية المصري، والمتحدث الرسمي لمجلس النواب، نائب السفير البريطاني بالقاهرة نيراف باتل بمقر الحزب الرئيسي بوسط القاهرة، وذلك بحضور الدكتور مجدي علام نائب رئيس الحزب، ورامي زهدي، أمين العلاقات الخارجية بالحزب ومؤمن سيد أمين الاتصال السياسي بالحزب.

واستعرض الدكتور صلاح حسب الله، خلال اللقاء الدور الذي يقدمه البرلمان المصري على عدة جوانب مختلفة منها تشريع عدد كبير من القوانين خلال الفترة الأخيرة والمقرر الانتهاء منها خلال دور الانعقاد الحالي والأخير، منها قانون الشيوخ والمحليات وتنظيم الدوائر ومباشرة الحياة السياسية مؤكدا أن البرلمان بدأ في اتخاذ خطوات جيدة نحو ترسيخ ثقافة الديمقراطية من خلال مراقبة اداء الحكومة باستخدام الأدوات البرلمانية المختلفة كالاستجواب وطلبات الأحاطة والبيانات العاجلة، وهو ما ظهر خلال الأزمة الأخيرة والمتعلقة بسقوط الأمطار وعدم استعداد الحكومة لذلك.

وأوضح رئيس حزب الحرية، أن سياسة مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي تسعي إلي تطبيق الديمقراطية فى اطار احترام الدستور القوانين وعدم اثارة الفوضي والتخريب، مشيرا إلي أن طبيعة الشعوب هي التي تحكم طبيعة الديمقراطية في البلاد، وهي تختلف من منطقة لأخري ومن دولة لأخري، مؤكدًا أن من يريد إعلاء الديمقراطية في مصر عليه تفاهم الوضع في مصر ودعمها بسياساتها لإعلاء الديمقراطية.

وقدم الدكتور صلاح حسب الله، الشكر للسفارة البريطانية حول الجهود المبذولة لعودة الطيران البريطاني مرة أخري من جديد قائلا:" إن قرار عودة الطيران البريطانى لشرم الشيخ أسعد المصريين، نظرا لما يترتب عليه من عودة السائح البريطاني ومجال تنشيط السياحة في مصر من جديد".

وأكد نائب السفير البريطاني على ضرورة أن يكون البرلمان المصري هو المتحدث عن الأشياء التي تحدث في مصر حتي لا يكون هناك تداول لمعلومات مغلوطة مشددا على ضرورة التواصل والتبادل بين البلدين بما يهدف لتعميق، وأشار الى إن هناك مؤتمرا الشهر المقبل ستحضره وزيرة السياحة المصرية وهو مناسبة قوية يجب استغلالها للترويج للسياحة المصرية، مؤكدا على توطيد العلاقات يين القاهرة ولندن فى مختلف المجالات، مشيدا بعمل وخطوات حزب الحرية المصرى في مصر ومؤكدا على ضرورة أن يكون للأحزاب دور كبير في مخاطبة المجتمعات الغربية.