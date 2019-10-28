أخبار مصر | وزير التعليم العالي يترأس اجتماع مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التعليم العالي يترأس اجتماع مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترأس د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي صباح اليوم الاثنين اجتماع مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، بحضور د. ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، د. وليد الزواوي أمين المجلس.

استعرض الاجتماع إجراءات تشكيل اللجان العلمية الجديدة للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية والتى تنتهي بنهاية شهر أكتوبر الجاري.

أكد الوزير علي أن القواعد الجديدة لتشكيل اللجان العلمية راعت تحقيق إستراتيجية الدولة في الاهتمام بالبحث العلمي، وربطها بالاستراتيجية العامة للبحث العلمي في الدولة، وتطوير الهياكل الإدارية للجهات البحثية، و إتاحة الفرصة للباحثين المتميزين، وتشجيع شباب الباحثين والاستفادة من ثروة مصر من العقول المتميزة من العلماء، وتوجيه خطة البحث العلمى لخدمة أهداف الدولة وتحقيق التنمية المستدامة للمجتمع، و مواكبة النظم والمعايير العالمية في البحث العلمي.

وأكد الوزير على إنشاء قواعد بيانات تضم الباحثين في المجالات والتخصصات البحثية المختلفة، وكذلك تسويق الأبحاث ونشر ثقافة البحث العلمى في المجتمع من خلال التعريف بأنشطة المراكز البحثية، و بالباحثين المتميزين.

كما أكد الوزير علي تحقيق التواصل بين الجهات البحثية التابعة للوزارة والجهات البحثية التابعة للوزارات والجهات الأخرى من أجل تحقيق التكامل والتعاون في المشروعات العلمية المشتركة التي تخدم خطة التنمية في الدولة، وكذلك التواصل مع الجهات ذات الصلة في المجتمع المدني ورجال الصناعة.

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كما أكد د. عبد الغفار على عقد دورات تدريبية للأعضاء الجدد فور اختيارهم لتدريبهم على العمل بالقواعد الجديدة.

ناقش الاجتماع الإجراءات التي تم اتخاذها في إطار تشكيل اللجان العلمية وفقا للإجراءات الجديدة حيث تم ضم ٤٧،٩٪ من الأعضاء الجدد لأول مرة، واستخدام استمارات التقييم الإلكتروني لضمان الحيادية، ومراعاة التميز العلمي للمتقدمين من حيث النشاط العلمي خلال آخر خمس سنوات.

و بحث الاجتماع مقترح مشروع قومي لإعداد الكوادر البحثية الجديدة، وقرر المجلس استمرار عمل اللجان الحالية لمدة شهرين أو لحين الانتهاء من تشكيل اللجان الجديدة.

كما وافق المجلس على تشكيل لجان اختيار رؤساء الشعب والأقسام بالهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، ومعهد بحوث الالكترونيات.