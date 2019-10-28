أخبار مصر | برلمانية تتقدم بطلب إحاطة حول إهمال مدرسة بكفر الشيخ والإضرار بالتلاميذ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية تتقدم بطلب إحاطة حول إهمال مدرسة بكفر الشيخ والإضرار بالتلاميذ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري التربية والتعليم والإدارة المحلية، بشأن مدرسة الزهور الرسمية للغات بكفر الشيخ وما تعانيه من إهمال فادح والاضرار بالتلاميذ.

وقالت إن إدارة مدرسة الزهور الرسمية للغات بكفر الشيخ أصدرت قرار بالتبرع الإجباري وقدره 5000 جنيه مصري كشرط أساسي لإنشاء مدرسة تجريبية لغات جديدة في المدينة عام 2010 لتكون (فصل واحد ينمو) على أن تكون شاملة للمراحل التعليمية (رياض أطفال-إبتدائي –إعدادي-ثانوي)، وأضافت: " وبناءا عليه تم تخصيص مبنى قديم تابع لمديرية التربية والتعليم في تقسيم الزهور مكون من ثلاثة طوابق (أرضي وإثنين علوي) ثم بناء مبنى آخر جديد مكون من 5 طوابق (أرضي و4 علوي)، وتم إلحاق المستوى الأول من رياض الأطفال (فصلين) بمدرسة المنتزه الإبتدائية في العام الدراسي 20162017 حيث لأن كافة قاعات المدرسة مشغولة.

وتابعت: "في العام الدراسي 20172018، لم تزل المشكلة قائمة وهو عدم وجود مكان لترقي كافة الفصول الدراسية وإستقبال فصلين جديدين وكان الحل المتاح للمسئولين وإدارة المدرسة هو تحويل حجرة الإداريين بالمدرسة وكذلك المسجد لقاعتين لترقي فصلي المستوى الأول رياض الأطفال (مدرسة المنتزه) للمستوى الثاني وإستمرار المستوى الأول بمدرسة المنتزه".

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وأوضحت أن المساحة المتاحة للمدرسة لا تكفي بأي حال من الأحوال للمزيد من الإنشاءات لإستكمال المدرسة مما أدى لحرمانهم من حقهم الطبيعي والمنصوص عليه قانونًا في مدرسة متكاملة وممارسة كافة الأنشطة والمهارات الرياضية والفنية، مُشيرة إلى أنه طوال الثمان سنوات الماضية هناك شكاوى من أولياء الأمور لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية ومديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ ووكلاء الوزارة المتعاقبون واحدًا بعد الآخر تشرح حال المدرسة ومقترحات للحل بلا أي فائدة ولا أي جدوى أو حتى أدنى صور الاهتمام، ومع إستقبال عام دراسي 20182019 إزداد وضع المدرسة سوءًا بترقي الصف الأول الإعدادي ودخول رياض الأطفال للمدرسة.

وشددت أن مساحة المدرسة التقريبية حوالي 2000 متر مربع مما يوضع عدم ملائمتها لاستيعاب 833 طالبًا وطالبة خلال اليوم الدراسي بجانب حال المدرسة المتهالك.

وطالبت بضرورة تخصيص المساحة المناسبة من الأراض المتاحة من أملاك الدولة داخل نطاق محافظة كفر الشيخ والتي تليق بمدرسة لغات رسمية متكاملة إسوة بسائر مدارس اللغات على مستوى المحافظة لترعى مواهب الأطفال وتنميها بما تحتويه من تسهيلات تتناسب طبيعتها من ملاعب ومعامل ومكتبات وغيره بما يحفظ كرامة المعلمين والطلاب ويُعيد إهتمام الطلاب بالمدارس والدراسة.