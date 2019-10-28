أخبار مصر | "طاقة النواب" تشيد بإنجاز وزارة البترول في مجال توصيل الغاز الطبيعي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "طاقة النواب" تشيد بإنجاز وزارة البترول في مجال توصيل الغاز الطبيعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، التحية لوزارة البترول، بعد النجاح الكبير وغير المسبوق الذى حققته في مجال توصيل الغاز الطبيعى للمنازل والمؤسسات الإنتاجية والصناعية والكهرباء والسيارات، مؤكدًا أن نجاح قطاع البترول في هذا الملف تحديدًا، يوفر مليارات الدولارات، خاصة بعد تحقيق مصر الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعي، والاتجاه للتصدير.

ووصف"السويدي" في بيان اليوم الإثنين نجاح الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" في توصيل الغاز الطبيعي لنحو 8.8 مليون وحدة منذ بدء النشاط عام 1981 وحتى يونيو2018، بالإنجاز الكبير والتاريخي، مضيفا: إن لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب، طالبت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بمساندة جهود قطاع البترول في هذا الملف.

وأحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الأخيرة، 4 مشروعات قوانين مقدمة من النواب، إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها.

وتتضمن قائمة القوانين المُحالة، مشروع قانون مقدما من النائبة كارولين ماهر وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بتعديل أحكام قانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل إلى لجنة مشتركة من لجان القوى العاملة والتضامن الاجتماعى والشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدما من النائبة إنجي مراد وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم، إلى لجنة التعليم والبحث العلمي.

وكذلك مشروع قانون مقدما من النائبة هبة هجرس وأكثر من عٌشر عدد أعضاء المجلس، بإنشاء صندوق دعم ورعاية ذوي الإعاقة إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومشروع قانون مقدما من النائب عماد سعد حمودة وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والإدارة المحلية.

