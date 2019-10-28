أخبار مصر | برلمانية تطالب بالكشف عن نتائج عمل لجان تفتيش وزارة الكهرباء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية تطالب بالكشف عن نتائج عمل لجان تفتيش وزارة الكهرباء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، وزارة الكهرباء، بالكشف عن نتائج عمل لجان التفتيش التي شكلتها الوزارة مؤخرا لمراجعة أعمال إدارة المراجعة والكشف وتسجيل قراءات الاستهلاك والتحصيل على مدار الأيام الماضية.

وأشارت رزق اللهإلى أن هناك شكوى من عدد كبير من المواطنين بسبب عدم صحة فواتير الكهرباء وتمثيلها زيادة كبيرة عن الاستهلاك الفعلي لهم، وشددت على أن هذا الأمر يسبب ضيق للمواطنين، ويجب التحرك العاجل لمواجهته ومحاسبة المقصرين المتسببين فيه، وإرجاع أموال المواطنين حال ثبوت دفعهم أموالا أكثر من استهلاكهم.

وأكدت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، على ضرورة تعديل آلية احتساب فواتير الكهرباء وعدم الاعتماد على المحصلين، وذلك باستحداث وسائل وآليات جديدة تضمن تحديد قيمة الاستهلاك الفعلي للمواطنين وعدم دفعهم أموالا زيادة عن استهلاكهم.