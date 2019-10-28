أخبار مصر | "اقتصادية الوفد": قانون الجمارك الجديد يستهدف تقليص زمن الإفراج الجمركي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "اقتصادية الوفد": قانون الجمارك الجديد يستهدف تقليص زمن الإفراج الجمركي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف قنديل، أن منظومة الجمارك الجديدة التي بدأ البرلمان في مناقشتها لم يتم النظر إليها من ستينات القرن الماضي، موضحًا أن مشروع قانون الجمارك الجديد يستهدف تشجيع الصناعة الوطنية وخفض تكلفة الإنتاج المحلى وتعظيم قدراته التنافسية فى الأسواق العالمية، كما يستهدف أيضا تقليل المشاكل الجمركية ويضمن التقليل من التهريب الجمركي، مُشيرًا إلى إن المنظومة الهيكلية الجديدة التي تعدها الدولة ليست مجرد إجراءات لضبط المالية العامة، بل أن هذه المنظومة هي منظومة متكاملة لرفع المستوي الخدمي وتوفير النفقات وزيادة القيمة المضافة.
كما أكد الدكتور خالد محمد قنديل، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الوفد وعضو الهيئة العليا للحزب، أنه بتطوير منظومة الإفراج الجمركى، ستزيد معدلات النمو وتقل التكلفة على المواطن وينخفض سعر المنتج ويزداد حجم المعروض، موضحًا أن ستكون النتيجة هي الأنخفاض العام في الأسعار.جمركي تساهم في انخفاض الأسعار.