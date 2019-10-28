أخبار مصر | "اقتصادية الوفد": قانون الجمارك الجديد يستهدف تقليص زمن الإفراج الجمركي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "اقتصادية الوفد": قانون الجمارك الجديد يستهدف تقليص زمن الإفراج الجمركي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور خالد محمد قنديل، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الوفد وعضو الهيئة العليا للحزب، إن مشروع قانون الجمارك الجديد الذى يجرى مناقشته حاليًا بمجلس النواب، يُسهم فى تحسين تصنيف مصر في 3 مؤشرات دولية مهمة "التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلي"، حيث يستهدف تبسيط الإجراءات وخفض تكلفة السلع وتقليص زمن الإفراج الجمركي، من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة وتوطين التجارب الدولية المتميزة فى تطبيق منظومة "النافذة الواحدة"، والانتقال التدريجي من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية.

وأضاف قنديل، أن منظومة الجمارك الجديدة التي بدأ البرلمان في مناقشتها لم يتم النظر إليها من ستينات القرن الماضي، موضحًا أن مشروع قانون الجمارك الجديد يستهدف تشجيع الصناعة الوطنية وخفض تكلفة الإنتاج المحلى وتعظيم قدراته التنافسية فى الأسواق العالمية، كما يستهدف أيضا تقليل المشاكل الجمركية ويضمن التقليل من التهريب الجمركي، مُشيرًا إلى إن المنظومة الهيكلية الجديدة التي تعدها الدولة ليست مجرد إجراءات لضبط المالية العامة، بل أن هذه المنظومة هي منظومة متكاملة لرفع المستوي الخدمي وتوفير النفقات وزيادة القيمة المضافة.

كما أكد الدكتور خالد محمد قنديل، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الوفد وعضو الهيئة العليا للحزب، أنه بتطوير منظومة الإفراج الجمركى، ستزيد معدلات النمو وتقل التكلفة على المواطن وينخفض سعر المنتج ويزداد حجم المعروض، موضحًا أن ستكون النتيجة هي الأنخفاض العام في الأسعار.جمركي تساهم في انخفاض الأسعار.