مصر | "نوبة قلبية".. تفاصيل جديدة حول مصرع المستشار علي رزق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "نوبة قلبية".. تفاصيل جديدة حول مصرع المستشار علي رزق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحريات رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن تفاصيل مصرع المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية الأسبق، اليوم الإثنين، في حادث مروري أعلى محور 26 يوليو، وتبين أنه أثناء قيادته سيارته في طريقه اتجاه ميدان لبنان، أصيب بنوبة قلبية مفاجئة دخل على إثرها في حالة غيويبة.

وبينت التحريات التي أجريت بإشراف العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر، بأنه بعد إصابته بحالة غيبوبة، اصطدمت سيارته بسيارتين آخرين تصادف مرورها وقت وقوع الحادث.

وأضافت تحريات العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث أكتوبر، بأنه بعد وقوع الحادث، وإصابة المستشار علي رزق وسائقه، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الشيخ زايد بواسطة سيارات الإسعاف، وأثناء سيرهم بالطريق، لقي المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية الأسبق مصرعه متأثرا بإصابته قبل وصوله إلى المستشفى.

Advertisements

ولقي المستشار علي رزق رئيس النيابة الإدارية الأسبق مصرعه اليوم الإثنين وأصيب سائقه، إثر حادث تصادم سيارتين أعلى محور 26 يوليو تقاطع إسكندرية الصحراوي، وتم نقله الى المستشفي، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة بلاغا من غرفة عمليات نجدة الجيزة، بوقوع بوقوع حادث مرور أعلي المحور وعلى الفور انتقل رجال المباحث والمرور إلى المكان، وتبين أن المصاب المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية الأسبق.

وتم نقله إلى المستشفي الشيخ زايد إلا أنه فارق الحياة متأثرا بإصابته، حيث إن المستشار كان مستقلا سيارته قادما من الشيخ زايد في اتجاه ميدان لبنان عندما اصطدمت سيارته بأخرى ما أدى لإصابته ووفاته، ونقل إلى المستشفى، تم رفع حطام الحادث بواسطة الأوناش.