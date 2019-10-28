مصر | استعجال تقرير "الطب الشرعي" لجثة شاب عثر عليها داخل "رشاح" بالبدرشين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استعجال تقرير "الطب الشرعي" لجثة شاب عثر عليها داخل "رشاح" بالبدرشين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تباشر النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في واقعة العثور على جثة شاب ملقى بمياه رشاح بقرية دهشور المحيطة بدائرة قسم البدرشين، وطلبت النيابة استعجال التحريات وتقرير الطب الشرعي للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

وكانت أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة في وقت سابق، انتداب الطب الشرعي في واقعة العثور على جثة شاب ملقاة بمياه رشاح بقرية دهشور المحيطة بدائرة القسم بالبدرشين، للتشريح وكتابه تقرير واف حول الواقعة، فيما طلبت التحريات التكميلية حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن جثة الشاب في عقده الثاني من عمره، وهو في حالة انتفاخ نتيجة لتعفن الجثة، وكان مرتديًا كامل ملابسة وبدون إصابات ظاهرية.

وكان الرائد أحمد عكاشة رئيس مباحث قسم شرطة البدرشين قد تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بالعثور على جثة شخص مجهول الهوية داخل رشاح مياه بقرية دهشور بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لشاب في العقد الثاني من عمره وفي حالة انتفاخ، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وجار تكثيف الجهود للوقوف على ملابسات وتفاصيل الواقعة.



وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.