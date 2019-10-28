مصر | تأجيل محاكمة المطربة بوسي بتهمة "التهرب الضريبي" لـ30 ديسمبر للتصالح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل محاكمة المطربة بوسي بتهمة "التهرب الضريبي" لـ30 ديسمبر للتصالح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت محكمة جنح التهرب الضريبي المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة الفنانة ياسمين محمد شعبان الشهيرة بـ"بوسي" بتهمة التهرب من سداد مليون و827،210 ألف جنيه للضرائب لجلسة 30 ديسمبر المقبل لتقديم ما يفيد بالتصالح من الجهات المختصة.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد جمال، وحضور المستشار ماجد يحيى وسكرتارية وسام حنفي.

وكانت المحكمة قد قضت في 7 مايو 2018 بحبس المطربة بوسي، سنتين وكفالة 50 ألف جنيه، وتغريمها ما يعادل الضريبة المستحقة.

وأسندت النيابة للفنانة ياسمين محمد شعبان، الشهيرة "ببوسى"، تهمة التهرب وإخفاء إدارة عملها مع شركات " وكالة الشافعي، والمتحدة، ومؤسسة فتوح"، بالإضافة لعدد من الحفلات الغنائية، بإجمالي مبلغ مليون و827،210 ألف جنيه.