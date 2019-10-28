مصر | حبس عاطل لإتجاره في المواد المخدرة بالمطرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس عاطل لإتجاره في المواد المخدرة بالمطرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة المطرية، بحبس عاطل 4 أيام، على ذمة التحقيقات، لحيازته على كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار بها، وأرسلت النيابة المضبوطات للمعمل الكيميائى وطالبت بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.

البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من وحدة مباحث قسم شرطة المطرية يفيد بأنه أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة المطرية بمنطقة عرب الحصن دائرة القسم تمكنوا من ضبط " محمد ا س " 31 سنه عاطل ومقيم 30 شارع بدوي مخلوف ـ عرب الحصن دائرة القسم وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 500 جرام وسلاح ناري " فرد روسي عيار 7.62 × 39مم، وطلقتين من ذات العيار ومبلغ مالي 14 ألف جنيه و2 هاتف محمول.

وبمواجهته بالمضبوطات اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري بقصد الدفاع عن النفس والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الغير مشروع والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائه، حرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات.

