مصر | "بدون إصابات".. النيابة تحقق في حريق معرض سيارات بالمهندسين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بدون إصابات".. النيابة تحقق في حريق معرض سيارات بالمهندسين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل النيابة العامة، بشمال الجيزة، التحقيق في واقعة حريق معرض سيارات بشارع أحمد عرابي بالمهندسين، فيما طلبت النيابة انتداب الأدلة الجنائية لمعاينة آثار الحريق لكتابة تقرير واف.

وطلبت النيابة، الاستماع لأقوال صاحب المعرض والشهود للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

وكان انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة الحريق، والذي أشار إلى أن ماسا كهربائيا نشب باللافتة الإعلانية الموجودة بواجهة المعرض، ما أدى إلى نشوب الحريق وتفحم واجهة المعرض، كما أسفر عن تفحم المحتويات الخشبية داخل المعرض.

كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق في معرض سيارات بالمهندسين، وانتقلت سيارات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني بمحيط موقع الحريق، والدفع بـ10 سيارات إطفاء، وتمت السيطرة على النيران وإخمادها.