مصر | طارق الخولي بـ " التلاعب بالبورصة " : الأبواق المأجورة انطلقت للنيل من مبارك وأسرته بالتلفيق والتزوير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طارق الخولي بـ " التلاعب بالبورصة " : الأبواق المأجورة انطلقت للنيل من مبارك وأسرته بالتلفيق والتزوير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في أكاديمية الشرطة الاستماع لمرافعة هيئة الدفاع في القضية المعروفة إعلاميا ب"التلاعب في البورصة " المتهم فيها علاء وجمال مبارك وآخرين.

وأكد المستشار طارق الخولى، محامى المتهم الأول، وورثة المتهم الثانى، أن تلك القضية شاهدة على فصل هام على تاريخ مصر الحديث، وهى شهادة تاريخية على ما جى فى البلاد فى تلك الحقبة الزمنية، مستطردًا:" مصر فى تلك الفترة شهدت نكسة ووكسة 25 يناير".

وأضاف الخولى، أن الأبواق المأجورة انطلقت للنيل من الرئيس مبارك وأسرته، بالتلفيق والتزوير من أجل الانتقام والتشفى بالرئيس الأسبق، والزج بهم فى اتهام باطل، فيما ردت هيئة المحكمة بأن النيابة العامة والقضاء منزهين عن السياسة، ولا علاقة لهم بها.

ودفع الخولى، بعدم قبول الدعوى، فكان يجب وجود طلب من البنك المركزى لتحريك الدعوى الجنائية

تعقد الجلسة برئاسة المستشار خليل عمر وعضوية المستشارين ابراهيم محمد صقر ومصطفي رشاد عبد التواب ومحمد شريف بامانة سر محمد أبو العلا.

