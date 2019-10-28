مصر | اللوم.. عقوبة مدير الشئون القانونية بـ"مصر للطيران" بسبب ألفاظ مشينة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اللوم.. عقوبة مدير الشئون القانونية بـ"مصر للطيران" بسبب ألفاظ مشينة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين، اليوم، بمعاقبة مدير عام الشئون القانونية لشركة مصر للطيران للصناعات المكملة، بعقوبة اللوم، لتلفظة بألفاظ غير لائقة، وتحدثه بالعديد من الألفاظ الخارجة والمهينة وغير المهنية، خلال لقاءه مع مدير إدارة الإنتاج بمصنع الزي والجنود.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة.

وذكرت حيثيات المحكمة، إن الدقة والأمانة المتطلبة من الموظف العام تقتضي ان يبذل أقصي درجات الحرص، فإذا ثبت في حقه اداء العمل باستخفاف أو غفلة أو لا مبالاة كان خارجا بذلك عن واجب أداء العمل.

وقد ثبتت الواقعة لدي المحكمة من شهادة الشهود، قيام المحال بتلفظ ألفاظ مهينة وخارجة عن حدود العمل واللياقة، أثناء تحدثه مع مدير إدارة بالعمل عن موضوع خاص بتغير اللوائح المنظمة لمكان العمل، وكان يتحدث عن هذه اللائحة بأنها قللت من حقوق العمال، وتلفظ بألفاظ مخالفة للقانون.