مصر | حبس 14 متهما لحيازتهم أسلحة نارية بالجيزة.. وإرسالها لـ"المعمل الجنائي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس 14 متهما لحيازتهم أسلحة نارية بالجيزة.. وإرسالها لـ"المعمل الجنائي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبس 14 متهمًا، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحيازتهم أسلحة نارية غير مرخصة، فيما طلبت إرسال المضبوطات للمعمل الجنائي لفحصها وكتابة تقرير واف.

وشنت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة، حملة أمنية، لضبط المتهمين بحيازة أسلحة نارية وذخيرة غير مرخصة.

وضبط رجال المباحث بحوزة المتهمين، 3 طبنجات، و12 فرد خرطوش، وبندقية خرطوش، و69 طلقة مختلفة الأعيرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطر اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابات المختصة التحقيق.

