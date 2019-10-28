مصر | "حمل مسنا وعبر به الطريق".. تعرف على "الضابط الشهم" بشارع الهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "حمل مسنا وعبر به الطريق".. تعرف على "الضابط الشهم" بشارع الهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد مصدر أمني بأن ضابط الشرطة، المتداول فيديو له حال حمله رجل مسن، وعبوره الطريق بشارع الهرم، لعدم قدرته على الحركة، رتبته عقيد، ويعمل بالإدارة العامة لشرطة السياحة بوزارة الداخلية.

وأضاف المصدر ذاته لبوابة الخليج 365 بأن الضابط كان مكلفا بالمرور على الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين الفنادق بشارع الهرم، ومتابعة سير العمل والتأكد من تواجدهم، موضحًا أنه بعد انتهائه من التأكد من تواجد القوات بأماكنها بفندق الأهرامات بشارع الهرم، وعبوره الطريق لاستقلال سيارته واستكمال المرور على الخدمات الأمنية، شاهد رجلا مسنا لا يستطيع عبور الطريق لكبر سنه وعدم قدرته على التحرك، فقام بحمله وعبور الطريق مرة أخرى.

وكان تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، مقطع فيديو رصدته كاميرات المراقبة المركبة بأحد الفنادق بشارع الهرم، لضابط شرطة بشرطة السياحة، يحمل رجل مسن ويعبر به الطريق، لعدم قدرته على الحركة، وكان ذلك في لفتة إنسانية منه، وتوطيد العلاقة بين الشرطة والشعب.

