مصر | "شهيد لقمة العيش".. عامل محارة يسقط من الطابق السابع بالعجوزة

وتلقى ضباط مباحث قسم شرطة العجوزة، بلاغًا من غرفة عمليات النجدة تفيد بسقوط شخص من علو بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء قيام عامل محارة بتأدية عمله اختل توازنه وسقط من الطابق السابع ولقي مصرعه متأثرا بسقوطه، وجار نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.