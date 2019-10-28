مصر | تأجيل معارضة الفنان تامر عاشور في "التهرب من الضرائب " للتصالح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل معارضة الفنان تامر عاشور في "التهرب من الضرائب " للتصالح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت محكمة جنح التهرب الضريبي المنعقدة بمجمع المحاكم بالتجمع الخامس، جلسة محاكمة الفنان تامر عاشور في المعارضة المقدمة منه على الحكم الصادر ضده غيابيا بالحبس سنة والكفالة 10 آلاف جنيه، في اتهامه بالتهرب الضريبي لجلسة 30 ديسمبر المقبل لتقديم ما يفيد التصالح.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد جمال، وحضور المستشار ماجد يحيى وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفي.