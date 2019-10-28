شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة السياحة للبنك الأوروبي: العنصر البشري على رأس أولويات الوزارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، الاثنين، خلال اجتماع مع مسؤولين بالبنك الأوروبي، أن الوزارة تضع الاستثمار في العنصر البشري وتنمية الموارد البشرية لقطاع السياحة على رأس أولوياتها، مشيرة إلى تعاون الوزارة مع الاتحاد المصري للغرف السياحية ومشروع دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني TVET، في مجال التدريب ورفع كفاءة العاملين في مجال السياحة، لافتة إلى أن هناك نسبة مخصصة للمرأة في البرامج التدريبية بالقطاع.

وأضاف «مسؤولو البنك» أن البنك لديه مركزًا للتدريب في مجال الضيافة والفندقة في الأردن، وأعربوا عن استعدادهم للتعاون مع الوزارة في هذا المجال من خلال الخطة التي وضعتها الوزارة للتدريب.

وأكدوا على أن هدفهم هو المساهمة في تنمية رأس المال البشري ورفع كفاءته وخلق مزيد من فرص العمل، وتناول الاجتماع بحث سبل التعاون في مجال التدريب المهني خاصة في مجال الحرف التقليدية وتنمية المجتمعات المحلية حول المناطق السياحية، حيث تم مناقشة إمكانية وضع برامج تدريب مهني محددة للمجتمعات المحلية في أماكن سياحية بعينها.