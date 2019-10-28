شكرا لقرائتكم خبر عن غلق باب التقديم بمسابقة فنون 3 بجامعة القاهرة 4 نوفمبر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تغلق جامعة القاهرة باب التقديم لمسابقة «فنون 3» في مجالات الموسيقى والغناء والإنشاد الديني والأفلام القصيرة والفنون الشعبية 4 نوفمبر المقبل والتي قد اطلقتها لدعم وإثراء الأنشطة الفنية، وإتاحة الفرصة للطلاب للتعرف على المواهب الفنية لزملائهم وتشجيعها.
وأكد الدكتور محمد الخشت، أن الطلاب الفائزين في مسابقة «فنون 3» سيحصلون على جوائز مالية قيمة وشهادات تقدير، كما سيتم تصعيد الفائزين بالمراكز الأولى لمنتخب الجامعة.
وأضاف أن الجامعة تشجع طلابها على المشاركة في المسابقات المختلفة وترعى المواهب الفنية وتعمل على تنميتها وصقلها، واختيار أفضل العناصر الفنية للاشتراك بها في المسابقات الداخلية والخارجية.
ومن المقرر أن تتولى كل كلية عمل الدعاية اللازمة للمسابقة حتى يتسنى للطلاب الموهوبين المشاركة.
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