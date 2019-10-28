شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي»: إنشاء قواعد بيانات تضم الباحثين في التخصصات المختلفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الاثنين، اجتماع مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، بحضور الدكتور ياسر رفعت، نائب الوزير لشؤون البحث العلمي، والدكتور وليد الزواوي، أمين المجلس. واستعرض الاجتماع إجراءات تشكيل اللجان العلمية الجديدة للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية والتى تنتهي بنهاية شهر أكتوبر الجاري.

وأكد الوزير أن القواعد الجديدة لتشكيل اللجان العلمية راعت تحقيق إستراتيجية الدولة في الاهتمام بالبحث العلمي، وربطها بالاستراتيجية العامة للبحث العلمي في الدولة، وتطوير الهياكل الإدارية للجهات البحثية، وإتاحة الفرصة للباحثين المتميزين، وتشجيع شباب الباحثين والاستفادة من ثروة مصر من العقول المتميزة من العلماء، وتوجيه خطة البحث العلمى لخدمة أهداف الدولة وتحقيق التنمية المستدامة للمجتمع، ومواكبة النظم والمعايير العالمية في البحث العلمي.

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وشدد «عبدالغفار» على إنشاء قواعد بيانات تضم الباحثين في المجالات والتخصصات البحثية المختلفة، وكذلك تسويق الأبحاث ونشر ثقافة البحث العلمى في المجتمع من خلال التعريف بأنشطة المراكز البحثية، وبالباحثين المتميزين.

وأكد «عبدالغفار» تحقيق التواصل بين الجهات البحثية التابعة للوزارة والجهات البحثية التابعة للوزارات والجهات الأخرى من أجل تحقيق التكامل والتعاون في المشروعات العلمية المشتركة التي تخدم خطة التنمية في الدولة، وكذلك التواصل مع الجهات ذات الصلة في المجتمع المدني ورجال الصناعة.

وأشار عبدالغفار إلى ضرورة عقد دورات تدريبية للأعضاء الجدد فور اختيارهم لتدريبهم على العمل بالقواعد الجديدة. وناقش الاجتماع الإجراءات التي تم اتخاذها في إطار تشكيل اللجان العلمية وفقا للإجراءات الجديدة حيث تم ضم 47.9% من الأعضاء الجدد لأول مرة، واستخدام استمارات التقييم الإلكتروني لضمان الحيادية، ومراعاة التميز العلمي للمتقدمين من حيث النشاط العلمي خلال آخر خمس سنوات. وبحث الاجتماع مقترح مشروع قومي لإعداد الكوادر البحثية الجديدة، وقرر المجلس استمرار عمل اللجان الحالية لحين تشكيل اللجان الجديدة وإقرارها.