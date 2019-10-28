شكرا لقرائتكم خبر عن خبير في العلاقات الدولية: مقتل أبوبكر البغدادي يعزز أكذوبة انتهاء «داعش» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق الدكتور أيمن سمير خبير العلاقات الدولية، على عملية مقتل عبدالله البغدادي، زعيم تنظيم «داعش» الإرهابي، والتي تمت أمس الأحد، مؤكدًا أن الأمر ليس له علاقة بانتهاء التنظيم.

وقال «سمير» في تصريح لـ«المصري اليوم»، إن فكرة انتهاء داعش ما هي إلا كذبة كبيرة يتم الترويج لها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وشدد على أن «داعش» تتمدد بشكل كبير في أوروبا وآسيا وإفريقيا، كما تنتشر بشكل مرعب في عدد من الدول مثل الصين وأندونيسيا وماليزيا.

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وأشار خبير العلاقات الدولية إلى التقرير الذي أصدرته الأمم المتحدة منذ فترة قصيرة، والذي حذر العالم من عمليات إرهابية شرسة يتم تنفيذها قبل انتهاء عام 2019، كما أشار لتقرير المفوض الأوروبي الذي أكد وجود حوالي 50 ألف داعشي بأوروبا حاليًا.

وأضاف أن مقتل البغدادي سيدعم أكذوبة انتهاء «داعش» دون القضاء على التطرف الحقيقي، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تروج لفكرة انتهاء التنظيم من أجل تحقيق أهداف معينة، وهو تصدير فكرة أن روسيا والصين هما اللتان تمثلان خطرا على أمريكا وليس الإرهاب وبالتالي يتم حشد القوات الأمريكية في اتجاه بعيد عن الإرهاب، موضحًا أن هذا الأمر سيسبب فتورا في مواجهة الإرهاب فيما بعد.

وأوضح أن «داعش» مازال يتوسع، حيث تعتبر طرق توسعها عنقودية وبالتالي يسهل على أي عضو من أعضائها تنفيذ عملية إرهابية دون التعرف بشكل مباشر بالقائد، الأمر الذي يجعل مقتل البغدادي غير مؤثر على طرق انتشار التنظيم وتعزيز أفكاره المتطرفة، لذلك على العالم أن يكون أكثر حذرًا لأن الفكر المتطرف يتزايد بشكل كبير.