شكرا لقرائتكم خبر عن السيول تجري في وادي العريش بعد غياب 9 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد غياب 9 سنوات، عادت مياه السيول لتجري في وادي العريش قادمة من مناطق وسط سيناء، لتصب في البحر الأبيض المتوسط، والذي يعد نهاية رحلة السيول من وديان ومرتفعات منطقة وسط سيناء.

المشهد في مدينة العريش حاليًا مختلف تمامًا لما كان عليه عام 2010، فالجهود التي بذلتها محافظة شمال سيناء خففت من الأضرار الناجمة عن السيول، فقد تعرضت مدينة العريش في 18 يناير 2010 إلى سيول كبيرة خلفت ورائها خسائر قدرت بمبلغ 138 مليون، من بينها انهيار منازل ونفوق ماشية وانهيار طرق وجرف سيارات وتلف واقتلاع أشجار مثمرة وتلف أجهزة ومعدات طبية وأدوية وتلفيات أخرى بالمنشآت، بجانب وفاة 5 أشخاص وإصابة آخرين.

وتسببت السيول التي منيت بها المحافظة خلال الأيام الماضية في وفاة مزارع وابنته وتآكل ونحر عدد من الطرق من بينها طريق «الحسنة/ القسيمة» وطريق العريش/ القسيمة وطريق «وادي العمرو / البرث»، بجانب اقتلاع وتجريف عدد من الزراعات وشبكات الري، وانهيار أعمدة كهرباء بجهد منخفض، وانهيارات جزئية غي 3 منازل للمواطنين وانهيار عدد من العشش التي يقطنها بدو المنطقة، وقطع الكهرباء وشبكات الهواتف عن منطقة وسط سيناء.

على الاستفادة من مياه السيول في تغذية المياه الجوفي بالمياه، بجانب عمليات الزراعة حيث يتم توفير التقاوي بنصف قيمتها تخفيفًا على المزارعين ولتشجيع التوسع في الرقعة الزراعة، بجانب توفير الميكنة الزراعية من جرارات وآلات زراعية للمزارعين بنصف قيمتها.

بدوره، قال اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن السيول التي وصلت إلى مدينة العريش تحولت من نقمة إلى نعمة بفضل عدد من الإجراءات التي قامت مجالس المدن بالتعاون مع مديريات الخدمات والادارات المركزية المعنية التي تم اتخاذها في الفترة الماضية، معلنًا الاستفادة من مياه السيول في تغذية المياه الجوفي بالمياه، بجانب عمليات الزراعة حيث يتم توفير التقاوي بنصف قيمتها تخفيفًا على المزارعين ولتشجيع التوسع في الرقعة الزراعة، بجانب توفير الميكنة الزراعية من جرارات وآلات زراعية للمزارعين بنصف قيمتها.

أضاف المحافظ أنه تم مخاطبة وزارة الزراعة لتخفيض قيمة تقاوي القمح والشعير والميكنة الزراعية إلى النصف تخفيفًا عن كاهل مزارعي المحافظة ولتشجيع عمليات التوسع في زراعات القمح والشعير خاصة مع توافر المياه اللازمة للزراعة، معلنًا عن وضع خطة متكاملة لمواجهة أخطار الكوارث والأزمات التي يمكن أن تتعرض لها المحافظة، وفى مقدمتها السيول والأمطار الغزيرة في فصل الشتاء، وذلك بالتعاون مع الجهات التنفيذية المعنية، من بينها حصر جميع المركبات من سيارات ولوادر ومعدات مختلفة والموجودة في ديوان عام المحافظة، وتفعيل خطط صيانة المركبات والمعدات ومهمات الايواء الخاصة بمواجهة السيول وتداعياتها، ورفع كفاءة التجهيزات بمستشفيات المحافظة وتوفير التخصصات ورفع كفاءة الخدمات الطبية وتوفير الأدوية والأمصال وأكياس الدم اللازمة، والتأكيد على تواجد وسيلة اتصال دائم بين المستشفيات ومرفق الإسعاف.

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وجه المحافظ مديرية الزراعة بالتنسيق مع مديرية الموارد المائية والري وكافة الجهات المعنية للحماية من أخطار السيول في الأماكن الأكثر تعرضًا، وتوفير التقاوى للمواطنين للاستفادة من مياه الأمطار ووضع آلية لتوزيعها على المزارعين، وتحديد مساحات ومناطق الزراعات الأكثر تعرضًا لمخاطر السيول، بجانب قيام مديرية الشباب والرياضة بوضع وتنفيذ خطط تدريب الشباب على أسلوب مواجهة السيول وأعمال الانقاذ والإسعاف والإطفاء ونصب الخيام في معسكرات الإيواء العاجل، واعداد وتجهيز مراكز الشباب والأندية التي يمكن استدامها كمراكز إيواء.

وقال المحافظ إن مديرية التموين والتجارة الداخلية، تقوم بالاحتفاظ باحتياطى من السلع الغذائية بمختلف أنواعها، وكذا الاحتفاظ بالاحتياطى الاستراتيجى من الوقود بأنواعه، وتوفير الوسائل الاحتياطية لضمان تشغيل المخابز بكامل طاقتها، بجانب قيام شركة توزيع الكهرباء في اتخاذ ما يلزم تجاه وصلات الكهرباء بالآبار الموجودة في مجرى الواديى، وكذا اتخاذ ما يلزم تجاه أعمدة الكهرباء الموجودة في مجرى الوادى بالتنسيق مع الادارة العامة للمياه الجوفية ومجلس مدينة العريش، والعمل على استبدال الأسلاك الكهربائية بكابلات أرضية بعمق متر، ومراجعة حالة محولات الكهرباء والكابلات الأرضية في المناطق التي تتجمع فيها مياه الأمطار، مطالبًا جمعية الهلال الأحمر المصري بتوفير كافة مهمات وتجهيزات الإغاثة ومراكز الإيواء العاجل، وتوفير فرق من الشباب المتطوعين للتدخل في حالة حدوث طارئ بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية والجهات المعنية.

بدورها، أعلنت الإدارة العامة للمياه الجوفية بشمال سيناء عن قيام سد الروافعة بمنطقة وسط سيناء بحجز 5.3 مليون متر مكعب من مياه الأمطار التي هطلت على أجزاء كبيرة من منطقة الوسط خلال الأيام الماضية.

وأكدت الإدارة أن ارتفاع المياه التي يتم احتجازها خلف سد الروافعة تبلغ 130 مترًا، مشيرًة إلى الاستفادة من كميات المياه الموجودة خلف السد في تغذية الخزان الجوفي والزراعة الموسمية وخاصة القمح والشعير.

أشارت الإدارة إلى أن كميات كبيرة من المياه فاضت من مفيض السد إلى مجرى وادي العريش في اتجاه نهاية مجرى السيل والمصب في البحر الأبيض المتوسط في مدينة العريش، دون أية خسائر، حيث يمر السيل من أسفل 4 كباري خرسانية تم انشائها لمرور مياه السيل أسفلها بالعريش.

قالت الإدارة إنه تم تشكيل لجنة تضم كل من المهندسين خالد الأباصيري، وعبدالرازق صالح، من مهندسي الإدارة، ومحمد محمد زينهم، مدير عام بمعهد بحوث الموارد المائية بالعريش، للمرور على سد الروافعة وعدد من السدود التعويقية التي تم إنشائها بوسط سيناء، وعلى مجرى وادي العريش، حيث أشارت اللجنة إلى استقرار الأمور بعد وصول مياه السيل إلى المصب في البحر المتوسط.

ميدانيًا، سادت بهجة وسعادة من المواطنين في مدينة العريش، حيث تحول مسار وادي العريش من منطقة كوبري على بن أبي طالب وحتى المدينة الشبابية الدولية بالعريش وبأعلى كباري مدينة العريش، إلى كرنفال قام خلاله المواطنون بمتابعة سريان مياه السيل والتقاط الصور التذكارية.