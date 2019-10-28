شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الدنمارك يزور متحف الإسكندرية القومى فى جولة سياحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت ابتسام خليل، مدير عام متحف الاسكندرية القومى، إن سفير دولة الدنمارك في القاهرة توماس أنكر كريستنس زار المتحف اليوم الاثنين في اطار جولة سياحية للمدينة الساحلية وذلك بشكل مفاجئ لم يعلن عنها من قبل .

وأضافت «خليل» – في تصريحات لـ«المصرى اليوم»- أن الزيارة استمرت ساعة ونصف الساعة قام خلالها السفير الدنماركى والوفد المرافق له بزيارة جميع أجنحة وأقسام المتحف القومى مثل اليونانى والمصرى والاسلامى مبديا اعجابه الشديد بالتطوير الموجود في صالات العرض وانظمة الانذار والتأمين والاضاءة والطبيعة المخصصة للقطع المعروضة .

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وأشارت إلى أن السفير استمع إلى شرح واف من أمناء المتحف مها عبده وهالة عزالدين وهبة ربيع لافتة إلى أنه توقف كثيرا باعجاب شديد أمام مومياء خاصة باحد كهنة طيبة لا سيما وان التاريخ المصرى القديم (العصر المتأخر) يستهوى جميع الاجانب للتعرف على هذة الحقبة الزمنية التي شهدت العديد من الاحداث التاريخية للبلاد.

وأوضحت «خليل» أن المتحف استقبل عدة زيارات مفاجئة أيضاً خلال اليومين الماضين بينها قنصل فرنسا العام في الاسكندرية فرنسواه بوجيه وكان برفقه أبنائه حيث استمع إلى شرح واف من الدكتور اسلام عاصم نقيب المرشدين السياحين السابق بالإسكندرية والذى رافقهم خلال الجولة السياحية فضلا عن زيارة وفد من جامعة سنجور وعدد من المدارس الدولية للتعرف على تاريخ مصر.

وفى سياق متصل قالت ابتسام خليل أنه تحت رعاية وزارة الاثار ممثل في قطاع المتاحف وفي اطار التعاون بين متحف الاسكندريه القومي ومدرسة ليسيه الحرية عقدت محاضرة لطلبة المرحلة الابتدائية بعنوان (متاحفنا) القتها هبة حسن مدير القسم التعليمي كما تم تنظيم ورشة حروف هيروغليفية لطلبة مرحلة الكي جي وتم عمل ورشة كورال ومسرح لطلبة المرحلتين الابتدائية والاعدادية.