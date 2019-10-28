شكرا لقرائتكم خبر عن تعطيل الدراسة بمدرسة الرملة الجديدة بسبب ماسورة مياه ببنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعطلت الدراسة اليوم في مدرسة الرملة الإبتدائية الجديدة، بسبب كسر في ماسورة مياه أمام المدرسة، الأمر الذي تسبب في أغراقها تماماً وتعذر وصول الطلاب لها، ووجه طه عجلان، وكيل وزارة التربيه والتعليم بالقليوبيه، مدير إدارة بنها، بتسكين الطلاب بمدرسة الرميلة للتعليم الأساسي في الفصول والمعامل والمكتبة لحين حل المشكلة.

من جانبه قال عبدالرحمن فتح الباب، مدير إدارة بنها التعليمية، إنه بفحص الواقعة تبين قيام لودر خاص أثناء قيامه بتدبيش الجسر أمام المدرسة، قام بكسر ماسورة مياه أثناء العمل فجرًا، مما تسبب في غرق المدرسة بالكامل، مشيراً أنه قرر نقل التلاميذ فوراً للمدرسة المجاورة لحل المشكلة، وحرصاً على انتظام الدراسة للطلاب بالمدرسة وعدم ضياع اليوم الدراسي عليهم.