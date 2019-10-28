شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأوروبي يكشف عن رغبته في الاستثمار بقطاع السياحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف مسئولين بالبنك الأوربي عن رغبتهم في التعاون مع وزارة السياحة والاستثمار في تنمية وتطوير قطاع السياحة في مصر اليوم الاثنين خلال اجتماعهم مع د. رانيا المشاط وزيرة السياحة

واستهلت الوزيرة اللقاء باستعراض محاور برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة.

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وقالت الوزيرة أن الوزارة قامت بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية وغرفة المنشآت الفندقية، بتحديث منظومة معايير تصنيف الفنادق المصرية، وذلك لأول مرة منذ ١٤ عاما، لافتة إلى أن الوزارة أعلنت عن المعايير الجديدة لتصنيف الفنادق المصرية New Hospitality Criteria في سبتمبر الماضي، وذلك في إطار تطوير محور البنية التحتية ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة.

وأضافت أنه تم لأول مرة إضافة أنماط سياحية جديدة للإقامة تهدف إلى جذب مزيد من السائحين، وذلك في ضوء التغيرات التي طرأت على صناعة السياحة عالميا والطلب المتزايد عليها مثل الذهبيات، والفنادق البيئية والمعروفة باسم، Eco lodges، والشقق الفندقية Apartment Hotels، والبوتيك أوتيل، كما تم أيضا تحديث المعايير السابقة لأنماط الفنادق الثابتة والمنتجعات والفنادق العائمة والفنادق التراثية والمعروفة بـ Heritage Hotels، والمخيمات التي شملت إضافة معايير لمخيمات السفارى.

ومن ناحيتهم أشار مسئولو البنك إلى إمكانية بحث سبل مشاركة البنك في تطوير بعض الفنادق المصرية، وفي هذا أشارت الوزيرة إلى امكانية عقد اجتماع بين البنك والاتحاد المصري للغرف السياحية وخاصة غرفة المنشآت الفندقية لبحث التعاون في هذا الشأن.