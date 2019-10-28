شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يوقف القائم بعمل مدير إدارة القاهرة الجديدة عن العمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الاثنين، وقف الشيخ محمد السيد الجوهري ،مدير إدارة القاهرة الجديدة عن العمل لمدة ثلاثة أشهر أو انتهاء التحقيق أيهما أقرب، مع إلغاء تكليفه من القيام بعمل مدير إدارة , واستكمال التحقيق معه بالشؤون القانونية بديوان عام الوزارة .

جاء قرار وزير الأوقاف بناء على مذكرة التفتيش العام والقطاع الديني بشأن تقصير الشيخ محمد السيد الجوهري مدير إدارة القاهرة الجديدة في عمله .