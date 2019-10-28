شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طلب والد «شهيد الشهامة» من المحكمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سمح المستشار باهر حسن، رئيس محكمة جنايات الطفل في شبين الكوم بالمنوفية، لمحمد البنا والد الطالب محمود البنا، المعروف إعلاميًا باسم «شهيد الشهامة»، بالحديث بعد طلبه الكلمة فقال: «قتلوا ابنى منتهى العنف.. المفروض يتعدموا 70 مرة.. للأسف ابنى شهيد أخلاقه وشهيد تربيته الكويسة».

وعلق عبدالعزيز نصير، محامى أسرة البنا، لقد كان والد البنا يتحدث بتأثر شديد وتأثر جميع من في القاعة مع حديثه نظرًا لكمية العنف الرهيبة التي شاهدناها في الفيديوهات.

ووقعت الجريمة يوم 9 أكتوبر وهزت أرجاء مدينة تلا بالمنوفية وتحولت بعدها إلى قضية رأى عام، وأمر المستشار حمادة الصاوى النائب العام بإحالة المتهم «محمد راجح» وثلاثة آخرين محبوسين إلى محاكمة جنائية عاجلة لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود محمد البنا عمداً مع سبق الإصرار والترصد.