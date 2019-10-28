شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية: مولّنا مشروعات للشباب بقيمة 1.4 مليار جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الاهتمام بتشجيع الشباب على التقدم لبرنامج «مشروعك» وتوفير آليات جاذبة للشباب والعمل على توفير دراسات جدوى لجميع المشروعات، وتبني وطرح المبادرات الجادة للاستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر.

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وقال «غراب» في تصريحات صحفية، الإثنين، إن المحافظة تستهدف زيادة إنجازات برنامج «مشروعك»، ما يترتب عليه زيادة عدد فرص العمل لأبناء المحافظة، مشيرًا إلى أهمية برنامج «مشروعك» في فتح مجالات عمل جديدة لخدمة المواطنين ومحاربة البطالة، ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

وأوضح المحافظ أن إجمالي حجم القروض المقدمة من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك» قد بلغ حوالي 1.4 مليار جنيه بمدن ومراكز وقرى المحافظة لتمويل عدد 10883 مشروعاً متنوعاً وتوفير 40 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة.

ووجه محافظ الشرقية القيادات التنفيذية بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.