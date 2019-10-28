شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي حقيقة تحديد أسعار حق الانتفاع بأراضي الري والصرف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الموارد المائية والري، أن قيمة مقابل الانتفاع لأغراض الزراعة بالقرار الوزاري رقم 280 لسنة 2018، بشأن تحديد فئات مقابل الانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف، بما يوازى (4200 جنيه) للفدان سنوياً، مشددة في بيان رسمي على أن زيادة قيمة الايجار للأراضى الزراعية ولا زيادة في مقابل حق الانتفاع للإشغالات المرخصة أما الإشغالات غير المرخصة فهى تعديات وليست قيمة إيجار.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي اليوم الإثنين، أنه يتم مضاعفة قيمة مقابل حق الانتفاع إلى 4 أمثال القيمة الإيجارية في حالة الإشغال غير المرخصة، وذلك بهدف حث المنتفعين على التقدم للإدارات المختصة للترخيص وردع التعديات بما يحافظ على المجرى المائى ويضمن إتمام أعمال الصيانة على الوجه الأكمل، ولمنع الإشعال العشوائى والذى يتسبب أحياناً في خسائر للمنتفعين أنفسهم طبقاً للاشتراطات الموضوعة في هذا الشأن.

وأشار البيان إلى أن أجهزة الوزارة على استعداد للترخيص للمنتفعين للانتفاع بمنافع الرى والصرف في أغراض الزراعة، طبقاً للاشتراطات التي تضمن الحفاظ على المجرى المائى وكفاءة أعمال الصيانة، مطالبة وسائل الإعلام بتحرى الدقة فيما ينشر عنها من معلومات أو بيانات لتجنب إثارة الجدل نتيجة طرح معلومات غير مكتملة ومغلوطة.