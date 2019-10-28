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شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة» تتابع عودة جثمان مصري من إيطاليا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصدر وزير القوى العاملة، محمد سعفان، تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالقنصلية المصرية بميلانو، بمتابعة إجراءات عودة جثمان المواطن المصري أحمد السيد محمد إبراهيم، الذي توفي نتيجة مرضه، فضلا عن مستحقاته التأمينية لدى هيئة التأمينات الإيطالية، وتقديم واجب العزاء لوالده.
وبمتابعة الوزارة مع المستشار العمالي بميلانو، عزت عمران، في هذا الخصوص، أشار إلى أن «إبراهيم»، من مواليد 5 يونيو 2000 بمحافظة الشرقية.
وأضاف أن الشاب توفي في أحد مستشفيات محافظة الكومو الإيطالية، نتيجة مرضه يوم 24 أكتوبر الجاري، وقام المكتب بتقديم واجب العزاء لوالده باسم وزارة القوى العاملة والقنصلية المصرية بميلانو، ومكتب التمثيل العمالي، وما زال المكتب يتابع إجراءات عودة الجثمان لأرض الوطن ومستحقاته التأمينية لدي هيئة التأمينات الإيطالية.
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