شكرا لقرائتكم خبر عن «مصير الجيل الخامس في العالم».. ماذا تعرف عن «WRC» أهم مؤتمر عالمي في الاتصالات ؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي «المؤتمر الدولي للاتصالات الراديوية «WRC» التابع للاتحاد الدولي للاتصالات، والذي يعقد خلال الفترة من 28 أكتوبر إلى 22 نوفمبر 2019 لأول مرة منذ 20 عاما خارج مقر الاتحاد الدولي للاتصالات بجنيف، بمدينة شرم الشيخ.

تعقد المؤتمرات العالمية للاتصالات الراديوية كل ثلاثة أو أربعة أعوام، ومهمة المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية هي استعراض ومراجعة لوائح الراديو، عند الضرورة، والمعاهدة الدولية، التي تحكم استخدام طيف الترددات الراديوية ومدارات السواتل المستقرة والسواتل غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض.

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وتتم المراجعات وفق جدول أعمال يقرره مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات، الذي يراعي التوصيات الصادرة عن المؤتمرات العالمية السابقة للاتصالات الراديوية، ويوضع النطاق العام لجدول أعمال المؤتمرات العالمية للاتصالات الراديوية قبل مدة تتراوح بين وست سنوات من انعقادها بينما يضع مجلس الاتحاد جدول الأعمال النهائي قبل سنتين من انعقاد المؤتمر بموافقة غالبية الدول الأعضاء.

ومن المقرر أن يبحث المؤتمر السياسات والقضايا الخاصة بالطيف الترددي المطلوب لخدمات الاتصالات، ومنها تحديد معايير الترددات الخاصة بالجيل الخامس للمحمول 5G والتعريف العلمي لها وما يتعلق بنظم البث الرقمي ومنظومة الاتصالات اللاسلكية والأقمار الصناعية، وذلك بالتباحث بين الدول العربية والأوربية والأمريكية والآسيوية للخروج باتفاقية دولية يتم تسميتها باسم وثيقة شرم الشيخ 2019، والتي ستتضمن تحديد الترددات الخاصة بتقنية الجيل الخامس لدول العالم والترددات، كما يستهدف المؤتمر وضع تعريف علمي لتكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات.

وبموجب أحكام دستور الاتحاد الدولي للاتصالات يجوز للمؤتمر مراجعة لوائح الراديو وأي خطة مصاحبة متعلقة بتخصيص الترددات وتعيينها؛ ومعالجة أي مسألة ذات طابع عالمى النطاق تتعلق بالاتصالات الراديوية، ويساهم المؤتمر في تحديد مسائل لتقوم بدراستها جمعية الاتصالات الراديوية ولجان الدراسات التابعة لها تحضيراً لمؤتمرات الاتصالات الراديوية القادمة.

يشارك في المؤتمر أكثر من 3500 مشارك من 140 دولة، وأكثر من 50 وزيراً ونائب وزير اتصالات من مختلف دول العالم، إضافة إلى مشاركة أكثر من 50 شركة ومنظمة دولية عاملة في مجال الاتصالات حول العالم، ويناقش المؤتمر خلال جلساته ما لا يقل عن 1000 ورقة عمل بحثية، تخص الجيل الخامس للاتصالات كافة ما يخص تكنولوجيا المعلومات.