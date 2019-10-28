شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل افتتاح المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية بحضور السيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي بمدينة شرم الشيخ المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية الذي ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة، وحرص الرئيس السيسي، على التقاط بعض الصور التذكارية مع المشاركين بالمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية بمدينة شرم الشيخ.

كما شاهد مسرحية عن ماضي وحاضر الاتصالات ودورها في التطور الحضاري، والتواصل بين الشعوب، والعرض من إخراج وليد عوني، كما شهد أيضا فيلما تسجيليًا عن تاريخ الاتحاد الدولى للاتصالات، خلال فعاليات المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية، الذي ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات.

وقام الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، بتسليم الرئيس الرئيس عبدالفتاح السيسي هدية، وذلك عن دور مصر في أعمال الاتحاد، وكانت الهدية عبارة عن ميدالية الاتحاد الدولي للاتصالات.

وفي كلمته قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه يعلم أن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية الذي ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة، في المؤتمر، لا يوجد كلمه به ولكنه سيتحدث ليقدم التحية لكل الحضور، وأضاف أن العروض المسرحية التي عرضت عن ماضي وحاضر، الاتصالات تكشف دورها في التطور الحضاري للتواصل بين الشعوب.

وأكد الرئيس أن هناك تطورات، ومصر تقبل هذه التطورات، وتتفاعل معها بشكل ايجابي، وأوضح أنه يتمنى التوفيق خلال فعاليات المؤتمر، ويتمنى للحضور الاستمتاع بمناخ مصر الجميل.

من جانبه قال ماريو ماني ريتش، مدير مكتب قطاع الراديو للاتحاد الدولى للاتصالات، إننا الآن نقترب من تحولات رقمية وبيئية، مشيرا إلى أن الاتصالات استخدمت اللغة الهيروغليفية المصرية.

وأضاف ماريو ماني ريتش، أن تكنولوجيا الاتصالات قد تطورت بشكل كبير من خلال الإعلام والفيديو والصور ونقل المعلومات قد تحول بشكل كبير ووصل إلى ما نحن عليه اليوم.

واوضح أن دول العالم محظوظة في نقل واقتباس التاريخ من مصر القديمة، حيث إنها بلد يقاس بها من خلال العصور، وأكد أن العالم الآن يقترب من تحولات رقمية وبيئية ومليارات الأشخاص متصلون بالإنترنت ويزيدون من كفاءة الشركات، لكن مازال نصف العالم غير متصل به، مشيرا إلى أن التطور الاقتصادي جاء تحت ثمن ازدياد الانبعاثات الاجتماعية.

وأوضح أنه ستتم المناقشة بالأسابيع القادمة بمدى اعتمادنا على برامج اتصال وخدمات الاقمار الصناعية والهواة والأجندات للمؤتمر العالمي عام 2019، في حين قال أمين عام الاتحاد الدولي للاتصالات، إنه سعيد باستضافة مصر للمؤتمر هذا العام، مشيرًا إلى أن الغرض من المؤتمر متابعة التطورات في العالم في مجال الاتصالات.

وذكر أمين عام الاتحاد الدولي للاتصالات، ان الاتحاد الدولي للاتصالات أنشئ عام 1865، ونشأت الخدمة البريدية في مصر في العام نفسه، وفي عام 2015 تم الاحتفال بمرور 150 عاما على نشأتها.

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وأشار أمين عام الاتحاد الدولي للاتصالات، إلى أنه يتوجه بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لحضوره افتتاح المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية، مضيفا أن مصر قد شاركت في الاتحاد الدولي للاتصالات 1876 وكانت عضوا نشطا جدا.

وأوضح أمين عام الاتحاد الدولي للاتصالات، أنه كان يتوقع حضور 2000 مشارك في المؤتمر هذا العام، ولكن عدد الحضور فاق هذه التوقعات وقد وصل لأكثر من 3000 مشارك، وأن هذا العدد لأول مرة حققه المؤتمر بعد إن كان في جينيف.

ووجه الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، رسالة مسجلة خلال المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية الذي ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة، بمدينة شرم الشيخ.

وقال إن الاتصالات الراديوية، أحدثت ثورة، وأنقذت الأرواح، وإن مناقشتكم بالمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية سيكون لها نتائج بارزة وذلك لتوظيف الجيل الخامس من شبكات الاتصالات، وستعجل أهداف التنمية المستدامة، كما قدم الشكر للحضور بالمؤتمر.

من جانبه أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الخبراء المشاركين في المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية، سيقومون بدراسة الطيف لخدمة اتصالات الأقمار الصناعية، مؤكدًا أن الموضوعات التي سيتم التطرق اليها خلال المؤتمر في غاية الاهمية مما يتطلب منا التكاتف الفعال.

وأضاف وزير الاتصالات، اننا على يقين تام بأن هذا التجمع المتميز بما يضمه من خبرات عالمية قادرة على التوصل لخدمات لتطوير تكنولوجيا الاتصالات لتحقيق التنمية الشاملة التكنولوجية في بلادنا.

وأوضح أن تشريف الرئيس عبدالفتاح السيسى لمراسم الافتتاح، تعد رسالة تأكيد جلية تعكس حرص مصر على خروج المؤتمر بشكل جيد وعلى أكمل وجه ليحقق غاياته المأمولة، واستطرد، أنه لابد من التكاتف والتعاون الصادق للوصول لحلول للقضايا المشتركة للبلاد المشاركة.

وأوضح أن المؤتمر الدولي للاتصالات الراديوية يعقد لأول مرة خارج المقر الرئيسي للاتحاد الدولي للاتصالات منذ عقدين من الزمان، مشيرا إلى أنه من أهم المحافل الدولية التي ينظمها الإتحاد لدورته الحالية.

وأضاف وزير الاتصالات، أن الاتحاد يشمل العديد من القضايا المهمة المتعلقة بصناعة الاتصالات وعلى رأسها الاتصالات اللاسلكية ونظم البث الرقمى وتكنولوجيا اتصالات الأقمار الصناعية، كما تشهد فعاليات المؤتمر استعراض ومراجعة الراديو التي تمثل الاستخدام الأمثل للاتصالات حول العالم.

وأوضح ان المؤتمر يناقش عددا من الموضوعات المهمة المطروحة ضمن جدول أعمال المؤتمر والمرتبطة بالاتصال اللاسلكي، مشيرا إلى أن مصر تعد واحدة من الدول المؤسسة والفاعلة في الاتحاد الدولى للاتصالات منذ انضمامها عام 1976.

وأشار إلى أن مصر لا تزال تدعم الاتحاد الدولى للاتصالات لإتاحة وتطوير خدمات الاتصالات دوليا ومحليا، مؤكدا أن مصر سعت إلى استضافة هذ المحفل الدولى العام واتخاذ كافة التدابير لضمان نجاحه.