شكرا لقرائتكم خبر عن ‪ افتتاح وحدة جديدة لكشف وتشخيص أورام الثدي بمستشفى أسيوط العام «الشاملة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ أسيوط، عن افتتاح وحدة جديدة لكشف وتشخيص أورام الثدي بمستشفى أسيوط العام (الشاملة)، والتي تأتي في إطار أعمال التطوير الجارية، واستمراراً للانجازات التي تتحقق على أرض الواقع في القطاع الصحي بالمحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد المحافظ على اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالقطاع الصحي من خلال توفير كافة الإمكانيات والتقنيات المتطورة بجميع مستشفيات الصحة، لتوفير عناء البحث عن الخدمة بالمستشفيات الأخرى والحرص على تزويدها باحتياجاتها من التجهيزات والمعدات بما يمكنها من أداء مهامها في تقديم الخدمات العلاجية في كافة التخصصات بما يتناسب مع احتياجات المرضى.

وأوضح الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، إنه بناءًا على توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان، ودعم ورعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، تم افتتاح وحدة أورام الثدي الجديدة التي سوف تعمل كل يوم سبت من كل أسبوع بقسم الأشعة بمستشفى أسيوط العام (الشاملة)، لمناظرة الحالات وأخذ العينات، على أن تجرى العمليات يوم الاثنين من كل أسبوع بالتعاون مع معهد جنوب مصر للأورام، لافتاً إلى أن الخطة الجاري تنفيذها حالياً من تطوير للمستشفيات وافتتاح وحدات جديدة هدفها تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بعدد من المنشآت الصحية بمختلف مراكز أسيوط.