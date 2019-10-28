شكرا لقرائتكم خبر عن «الإعلام الرياضي» تتقدم بمذكرة لـ«الأعلى للإعلام» بشأن تجاوزات مرتضى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الناقد الرياضي فهمي عمر، رئيس لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، إن اللجنة رصدت تصريحات رئيس نادي الزمالك في برنامج «الزمالك اليوم» على قناة الحدث، وقدمت مذكرة للكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، متضمنة توصية بما جاء في هذه المداخلات.

وأضاف «عمر» في تصريحات صحفية، أنه سيتم تفريغ حلقات أخرى للبرنامج خاصة حلقة أمس الأحد، وسيتم رفع تقرير آخر بها للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للبت فيه، رافضا الإفصاح عن مضمون التوصية المقدمة.

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من جانبه أكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى لتنظيم إن لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي ستبحث شكوى نقابة الصحفيين ضد رئيس نادي الزمالك التي طلبت منع ظهوره في وسائل الإعلام بسبب تجاوزاته بحق الصحفيين، كما تستعرض اللجنة تفريغ حلقتي السبت والأحد ببرنامج الزمالك اليوم بقناة الحدث اليوم للوقوف على مدى التجاوزات.

وكان ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، أعلن عن رفضه التام لقرارات إدارة نادي الزمالك المخالفة للقانون بمنع أعضاء النادي من الصحفيين من دخوله، وكذلك إدانته الكاملة للسب والقذف الذي يطال بعض هؤلاء الزملاء بصورة باتت منهجية وتخالف كل القواعد القانونية المستقرة.

وأوضح النقيب أنه سيتقدم لمجلس النقابة في اجتماعه غدا الثلاثاء القادم بمشروع قرار يتضمن 8 بنود من بينها مخاطبة نقابة الإعلاميين والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لتطبيق القوانين السارية فيما يتعلق بقضايا السب والقذف ومخالفة أكوادها المهنية، والانضمام إلى نقابة الصحفيين فيما تتخذه من إجراءات تجاه مخالفات رئيس نادي الزمالك للقانون في حق أعضائها، فضلا عن إعادة النظر في القرار السابق لمجلس النقابة بإلغاء منع النشر الذي كان مفروضا على اسم وصورة رئيس النادي في الصحف والمواقع الإلكترونية الصحفية بمصر.