شكرا لقرائتكم خبر عن عروض تمثيلية ومجسمات أسلحة احتفالًا بذكرى 6 أكتوبر في مدرسة بالمعادي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استمرارًا للاحتفال بالذكرى الـ46 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، حرصت إحدى المدارس التابعة للإدارة التعليمية بالبساتين والمعادي على إقامة حفل للتلاميذ لنشر الوعي الوطني ورفع إحساس الانتماء لديهم.

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وقال أحمد عبدالله، مدير المدرسة، إن الحفل شهد عروضًا تمثيلية للأطفال تضمنت مجسمات للأسلحة التي استخدمها الجيش المصري خلال الحرب، وذلك لتوعيتهم بدور القوات المسلحة في حماية أرض الوطن.

من جهته، أكد هاني جلال، رئيس مجلس إدارة المدرسة، أن الجيش المصري استطاع قهر الصعب في حرب أكتوبر، موضحًا أن الجنود المصريين لا يعرفون اليأس ويضحون بكل شئ من أجل الحفاظ على تراب الوطن.

الحفل حضره مدير الإدارة التعليمية للبساتين ومصابين من حرب أكتوبر، واولياء أمور الطلاب.