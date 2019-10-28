شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة النيل تطلق فعاليات مؤتمر «NILES 2019» بمشاركة 10 دول .. اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم اليوم الاثنين، جامعة النيل الأهلية برئاسة الدكتور طارق خليل، المؤتمر العلمي الموسع تحت عنوان «أحدث العلوم الناشئة في المجالات الذكية والرائدة ٢٠١٩»، (NILES2019). ويشارك في المؤتمر باحثين من ١٠ دول، ويستضيف المؤتمر ثلاثة أساتذة في مجالات المدن الذكية، وإنترنت الأشياء، ومكثفات الطاقة، من دول اليونان والسعودية والإمارات العربية المتحدة.

ومن المقرر أن تنظم جامعة النيل هذا المؤتمر بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي، من خلال مبادرة «جسور التنمية»، الممولة من مشروع مراقبة نمو الفواكه والخضروات، وهي أحد مشاريع التعاون بين الأكاديمية وجامعة النيل. ومن المتوقع أن يخرج المؤتمر بعدد من التوصيات التي ستكون محل تنفيذ بما يخدم منظومة العلوم الناشئة، وسوف يستعرض المؤتمر عدد من المحاور منها الهندسة الكهربية، وهندسة الاتصالات، ونظم الحاسبات والمعلومات، والهندسة الطبيه، والهندسة الصناعية، والميكانيكية والميكاترونكس.