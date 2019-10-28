شكرا لقرائتكم خبر عن 25 فاعلية بمشاركة 4500 مواطن فى احتفالات إعلام القليوبية بانتصارات أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت الإدارة العامة لإعلام القليوبية، 25 فاعلية بمناسبة الاحتفال بالذكرى 46 لانتصارات حرب أكتوبر شارك فيها 4500 مواطن من أبناء محافظة القليوبية معظمهم من طلاب المدارس والجامعات والقيادات النسائية والمحاربين القدماء وأسر الشهداء وأبطال حرب أكتوبر، تحت رعاية الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات.

وقال رمضان عرفة، مدير عام إعلام القليوبية، إن الفعاليات انطلقت تحت شعار روح أكتوبر والعبور إلى المستقبل، وتضمنت تنظيم ندوات تثقيفية وعروض وثائقية وحفلات فنية ومؤتمرات شعبية ومعارض فنيه تحكي تاريخ العسكرية المصرية بمقار مراكز الإعلام ومراكز النيل وكليات التربية الرياضية والتربية النوعية.

Advertisements

بالإضافة إلى المعهد العالي للخدمة الاجتماعية وكلية التجارة ومجلس مدينة بنها ومدارس الثانوية بنات والثانوية بنين والشهيد عبدالمنعم رياض وجمال الدين الأفغاني وغيرهم من المقرّات بقرى ومدن القليوبية.

وحملت احتفالات إعلام محافظة القليوبية بالذكرى الـ46 لانتصارات حرب أكتوبر عدد من الرسائل الهامة، تؤكد أن ما شهدته مصر خلال حروبها العسكرية على مر التاريخ أثبت أن الجيش المصري تصدى لها بكل حزم وقوة وهذا لا يخفي على أحد، وأن ما يحاك بمصر خلال السنوات الآخيرة حرب مختلفة تحاول النيل من العلاقة بين الشعب والجيش وتسعى للتشكيك في أي إنجاز يحدث على أرض الواقع.

وأضاف عرفة أن حرب أكتوبر أكدت قدرة مصر على صياغة أي وضع لا ترضى عنه، وفرضت على الجميع احترام إرادتها، والحفاظ على الوطن، واجب مقدس، وأن مصر قادرة على القيام به، وحرب أكتوبر لم تكن لاسترداد الأرض فقط بل لإرساء السلام. وأشار إلى أن مصر تواجه تحديًا صعبًا وهو الحفاظ على الدولة ومنع انهيارها، في ظل إعمال ارهابية تحاول النيل من تثبيت أركان الدولة وإعادة الثقة لها.

وطالب شباب محافظة القليوبية بضرورة البعد عن الشائعات، والانتباه جيدًا لما يحاك لهم من خلال حروب الجيل ‏الرابع، والالتفاف حول القيادة السياسية ومؤازرتها لإفشال المخطط الذي يهدف لتفتيت المنطقة إلى دويلات ‏صغيرة، لصالح أعداء الوطن لافتًا إلى أن وعى الشعب المصرى وقوة إرادته كانت الرهان الأكبر في سبيل ‏إفشال كل تلك المخططات الخارجية.