شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر للطيران» تجتاز أعلى الشهادات الدولية في مجال السلامة والجودة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصلت مصر للطيران للخطوط الجوية على تجديد اعتماد شهادة الأيوزا «IATA Operational Safety Audit» للعام الحادي عشر على التوالي بتحقيق المتطلبات القياسية للمواصفات ISO9001-2015/ 14001-2015، بالإضافة إلى تحديث المواصفة 18001 إلى 45001 والخاصة بالسلامة والصحة المهنية مما يدل على قدرة الشركة على التطوير المستمر وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك بعد التفتيش الذي تم بواسطة وفد شركة «GIC EGYPT» ممثلاً عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي «IATA»، وقد تمت المراجعة على شركة الخطوط في الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر الحالي، صرح بذلك الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، مشيرًا إلى أن يذك يأتي في إطار توجهات الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، بالالتزام بكافة المعايير الدولية في صناعة النقل الجوي.

وأضاف الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الهدف الأساسي من هذه الشهادة هو ضمان سلامة العمليات والأنشطة المختلفة وأيضًا تحسين كفاءه شركات الطيران، مما يعكس حرص والتزام مصر للطيران على لتطبيق كافة الشروط والمعايير الدولية في مجال السلامة والجودة، وبما يتناسب مع كونها شركة طيران عالمية وإحدى الشركات الرائدة في الشرق الأوسط وأفريقيا، ويعد هذا التجديد انجازًا كبيرًا لمصر للطيران، ويؤكد أن منظومة الطيران المدني تسير بخطى ثابتة وراسخة نحو تحقيق خططنا وأهدافنا الطموحة للنهوض بقطاع الطيران المدني المصري، وذلك بفضل سواعد أبنائه المخلصين.

Advertisements

وفي هذا الإطار، قام الطيار أشرف الخولي، رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، بتوجيه الشكر لفريق إعداد المراجعة وكذلك لجميع العاملين بمصر للطيران لما بذلوه من جهد من أجل الحصول على تجديد هذا الإعتماد الذي يعد أحد المتطلبات الهامة لعضوية مصر للطيران في منظمة الأياتا وتحالف ستار العالمي.

أضاف الخولي أنه عقب اجتماعه بالوفد لمناقشة التقرير النهائي الخاص بتدقيق ومراجعات اعتماد الأيوزا، وأن مصرللطيران للخطوط الجوية اجتازت كافة المراجعات التي أجراها الوفد على العديد من القطاعات الهامة بالشركة لتحصل بذلك على تجديد اعتماد شهادة الأيوزا دون نقاط عدم مطابقة أوملاحظاتNO Findings & observations، مؤكدا أن مصرللطيران تعد من أوائل الشركات التي اجتازت تفتيشات الأيوزا منذ الحصول عليها في عام ٢٠٠٤ واستمرت حتى الآن في تجديدها كل عامين.

ومن جانبه أشاد الوفد بأداء وكفاءة والتزام العاملين بها بتطبيق كافة المعايير الدولية اللازمة والموجبة مما أهلهم للحصول على هذه الشهادة بالشكل المشرف واللائق باسم تاريخ مصر للطيران دون أي ملاحظات أو نقاط عدم تطابق وقد تضمنت تلك المراجعات كافة الأعمال والإجراءات المختلفة وكذلك النظام الاداري المتكامل. جدير بالذكر أن التعاون بين الادارة العامة للسلامة والجودة والقياسات مع الجمعية المصرية للجودة قد ساهم في عملية التطوير والتحدث للشركة.