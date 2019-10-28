شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طلبات النيابة في قضية «شهيد الشهامة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طلبت النيابة العامة في مرافعتها، أمس الأحد، أمام المستشار باهر حسن، رئيس محكمة جنايات الطفل في شبين الكوم بالمنوفية، في قضية مقتل محمود البنا المعروف إعلاميًا باسم «شهيد الشهامة» توقيع أقصى عقوبة ممكنة على المتهمين وفقًا للقانون، كما طلبت تدخل المشرع لتعديل القوانين والمواثيق الدولية في هذا الشأن والنظر في سن المتهم للحد من الجرائم.

واعتبر عبدالعزيز نصير، محامى أسرة محمود البنا، أن مرافعة النيابة العامة في القضية كانت تاريخية، مضيفًا «لم تترك لنا طلبات كمحامين لأسرة المجنى عليه لنقولها، فقد كانت شاملة وافية على مستوى الحدث».

ووقعت الجريمة يوم 9 أكتوبر وهزت أرجاء مدينة تلا بالمنوفية وتحولت بعدها إلى قضية رأى عام، وأمر المستشار حمادة الصاوى النائب العام بإحالة المتهم «محمد راجح» وثلاثة آخرين محبوسين إلى محاكمة جنائية عاجلة لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود محمد البنا عمداً مع سبق الإصرار والترصد.