"إسكان النواب": المعارض العقارية بوابة مصر لجذب المستثمرين والمطورين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، إن الدولة اهتمت بتطوير مشروعات الإسكان، من خلال بناء مليون وحدة سكنية ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي والتي استفاد منها 4 ملايين مواطن.
وتابع، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الخاص بمعرض عقارات النيل، بحضور وزيرة الهجرة نبيلة مكرم، والمهندس، وليد عباس معاون وزير الإسكان ونائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تعمل على تنفيذ ١٤ مدينة جديدة ضمن مخطط استيراتيجية التنمية ٢٠٥٢.
ولفت حمودة، إلى أن المعارض العقارية بوابة مصر لجذب المستمثرين والمطورين العقاريين، لافتا إلى أن العقار أفضل استثمار حتى الآن ومخزن للقيمة.
وعن دور مجلس النواب في مجال الاستثمار، أشار إلى أن دور البرلمان برز خلال تعديل قانون الاستثمار والذي أتاح توفير عدد من الحوافز الاستثمارية، وتعديل قانون البناء الموحد والذي من المنتظر إقراره خلال دور الانعقاد الحالي، بجانب تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية.
وأضاف: "الفترة المقبلة تشهد مناقشة تنظيم تطوير مهنة وعمل المطور العقاري، ونعمل مع الحكومة للترويج للاستثمار".
ووجه رسالة للمطورين العقاريين، قائلاً: "يحب أن تثقوا في قدرة الدولة ومشروعاتها، ويجب أن تنقلوا صورة العقار المصري ولا تتوقفوا عن طرح الأفكار والترويج لمجالكم بشكل احترافي".
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